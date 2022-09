Une salle de bains accueillante pour les enfants ?

Nous habitons dans un appartement que nous louons. Nous avons deux enfants et une seule salle de bains. Serait-il possible de l'aménager pour que les enfants s'y sentent bien tout en veillant à ce qu'elle reste coquette ?

Ordre et bonne planification sont les conditions à remplir pour simplifier la cohabitation. Créez deux univers, l'un pour les enfants et l'autre pour les adultes, et il suffira de quelques modifications pour transformer votre salle de bains en un lieu pratique et convivial où toute la famille se sentira à l'aise.

Salle de bain : de la place pour les articles de toilette

Rangez les articles de toilette destinés aux enfants de sorte qu'ils puissent les atteindre eux-mêmes. La meilleure solution consiste ici à se procurer un petit meuble supplémentaire, une petite commode à roulettes, par exemple. Vous mettrez vos accessoires personnels ailleurs, dans une autre armoire. Vos enfants n'auront plus à vous déranger à chaque fois qu'ils ont besoin de leurs brosses à dents, de leur dentifrice, de leurs gants de toilette, de leur savon ou de papier de toilette et ils ne fouilleront pas non plus dans vos affaires.

Des serviettes pour tous

Mieux vaut choisir des serviettes colorées pour les enfants et blanches pour les adultes. Chacun saura ainsi quel linge il a le droit d'utiliser. Les peignoirs à capuche sont particulièrement pratiques pour les enfants en bas âge car ils sont faciles à enfiler, beaucoup plus moelleux et plus chauds qu'un drap de bains.

Linge sale

Pour le linge sale, une grande corbeille à laquelle il sera facile d'accéder empêchera les enfants de transformer la salle de bains en un vaste champ de bataille. Si la salle de bains est trop exiguë, il est possible de ranger une corbeille à linge dans la chambre d'enfants.

Un escabeau pour les petits

Pour que les enfants puissent atteindre facilement le lavabo ou les toilettes, un petit escabeau leur facilitera la tâche. Ikea, par exemple, en propose un petit, tout simple. Selon la manière dont vous avez aménagé votre salle de bains, vous pourrez aussi le peindre dans des tons vifs ou le laquer en blanc.

Réglage de la température

Evoquons encore un investissement qui en vaut la peine: faites monter un mélangeur par un installateur sanitaire pour que les enfants ne se brûlent pas.

Eviter tout risque de glissade

Garnissant le fond de la baignoire, de jolis tapis en caoutchouc aux formes amusantes et aux couleurs gaies atténuent le risque de glissade. Il serait également bon d'opter pour des revêtements de sols ou des tapis de bains munis d'une couche de caoutchouc antidérapante.

Des articles faciles à utiliser

Transvasez le gel de douche, le shampooing, le lait corporel, l'huile pour bébés, etc. dans des flacons distributeurs car ils sont plus faciles à manipuler pour les enfants. Et une fois la toilette terminée, fini les bouteilles ouvertes, à demi vides et les couvercles qui traînent partout. Veillez aussi à choisir des articles conçus pour pour les enfants, qui n'agressent pas la peau. Une pomme de douche mobile et un système de suspension placé suffisamment bas permettront aux enfants de se doucher sans difficultés.