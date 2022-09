Déco salle de bains : le mobilier s'expose

Chaque partie du décor de la salle de bains compte.

Une vasque au design fluide

Jouez la carte du charme d’antan avec les vasques à poser : bol, vaste coupe, ou réédition de lavabo ancien ajoutent une touche d’élégance par la courbure de leurs lignes. Pour être proche des tendances, c’est vers un modèle en pierre, en résine ou en verre trempé que vous orienterez votre choix.

Quel que soit votre choix, le modèle veut désormais se faire oublier en tant que lavabo. L’équipement de salle de bains devient meuble à part entière.

Revêtements de la salle de bains

Pour une salle de bains féminine, la tendance est à la vasque que l’on pose.

Les revêtements de fenêtre et de sol sont un autre moyen de transformer immédiatement la salle de bains en un havre romantique. Les tissus doux et fluides permettent de se balancer autour de la fenêtre, tout comme les brocarts et velours épais et très ornementés. Faites de même avec le rideau de douche, en veillant à ajouter une doublure pour protéger tout tissu qui pourrait être abîmé s'il était mouillé.

Choisissez des tapis de bain et des carpettes extrêmement pelucheux, épais et agréables pour les pieds nus. Les serviettes doivent elles aussi être adaptées au thème et inclure de grandes serviettes de bain douces et gonflantes.

Les serviettes décoratives, qu'elles soient destinées à être utilisées ou à être exposées, peuvent être suspendues à des porte-serviettes en fer forgé assortis au reste des accessoires artistiques.

Luminaires de la salle de bains

Ce n'est pas parce qu'un objet est fonctionnel qu'il ne peut pas être un objet d'art décoratif. Les accessoires de salle de bains peuvent eux aussi suivre le thème du romantisme par leur couleur et leur design. L'argent ou le laiton brûlé ajoutent une jolie touche, avec des designs aux lignes tendues, aux courbes douces et aux boutons arrondis. L'aspect antique avec une pièce en porcelaine sur les boutons a également une aura de romantisme.

N'oubliez pas les poignées de porte, qui peuvent aussi être en forme de cœur ou être en cristal doux et gras ou en métal bruni. La baignoire peut devenir un point focal en tapissant son bord de gants de toilette doux ou de coussins imperméables.