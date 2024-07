Qu'est ce que la mode des années folles ?

Les années 1920 ont été une époque révolutionnaire à bien des égards, y compris dans le monde de la mode. La pudeur affichée par les générations précédentes a fait place à des styles plus révélateurs, rehaussés par des accessoires exagérés tels que les boas, les plumes et les franges. Au début des années 20, les jupes longues et cylindriques tombaient de 7 à 10 pouces en dessous du genou, mais au milieu des années 20, la mode des flappers a pris le dessus.

Les années folles, comme on les appelait (ou "la belle époque"), ont été une période de grands changements aux États-Unis. La classe moyenne est en plein essor, les femmes obtiennent le droit de vote et la prohibition fait son apparition. Les automobiles rendent les déplacements moins difficiles et les nouveaux appareils électriques permettent aux familles d'avoir plus de temps libre. Les changements sociaux et économiques sont considérables et la mode de l'époque en est le reflet.



Quelles est la mode des "années folles" ?

Lorsque la plupart des gens pensent à la mode des années 20, ce sont les "flappers" qui leur viennent à l'esprit. Bien que ces dernières aient eu une influence considérable, elles ne sont apparues qu'aux alentours de 1926. Les "flappers" des années 20 étaient à la pointe de la mode : elles portaient des coiffures courtes et lisses, des robes courtes et de magnifiques bijoux fantaisie. Une flapper était susceptible d'être vue en train de fumer une cigarette dans un porte-cigarette décoré, de se maquiller en public et de danser jusqu'au bout de la nuit dans un club de jazz.

Les tenues de soirée des années 20 étaient différentes des vêtements de tous les jours. Les femmes qui n'ont pas suivi la mode des "flappers" étaient susceptibles de porter de luxueuses robes en soie, ornées de perles complexes. Conçues pour favoriser le mouvement dans la danse, ces robes descendaient le plus souvent sous le genou. L'ourlet asymétrique était populaire et les robes comportaient des ornements tels que des traînes et des ceintures. Les tenues de soirée des années 20 n'incluaient pas souvent de chapeaux pour les femmes, mais beaucoup portaient des peignes à cheveux étonnants et complexes.

Le style de "la belle époque"

Avant les années 20, seules les personnes riches et célèbres pouvaient arborer un style élégant. Mais depuis que les robes à carreaux peuvent être cousues à la maison, n'importe qui peut rester à la page. Grâce aux patrons de couture Butterick, même une couturière non qualifiée pouvait facilement créer une tenue élégante. Les années 20 sont la première époque répertoriée où le "grand style" pouvait être atteint par presque tout le monde, et où le stéréotype de la mode de la décennie aurait pu être porté par n'importe quelle Jane moyenne.



L'une des principales idées fausses concernant le style des années 20 et de "la belle époque" est que les jupes étaient micro-mini-courtes. En réalité, ce n'est que dans les années 60 que ce style a fait son apparition. La longueur des robes et des manteaux se situait principalement autour de la mi-mollet pendant la majeure partie des années 20, mais de 1926 à 1928 environ, les audacieuses flappers montraient leurs genoux dans leurs tenues de jour et leurs robes de soirée. Cette idée fausse est probablement alimentée par le film populaire "moving picture" montrant quelques flappers particulièrement audacieuses faisant le charleston, les genoux dépassant de leurs robes.

La figure emblématique de cette période de "la belle époque" est bien sur celle de Gatsby aux USA, présentée par l'écrivain Scott Fitzgerald.

The Great présente la richesse, la morale et les styles des années 1920. Les personnages principaux expriment leur richesse par leur sens du style. Le style est utilisé par la plupart des personnages lorsqu'ils participent aux fêtes de Gatsby. Les fêtes sont les principaux événements au cours desquels les hommes et les femmes affichent leur classe et leur statut de millionnaire. Jay Gatsby porte des costumes et des cravates élaborés et Daisy Buchanan s'habille pour plaire dans des robes à la mode.

Tom Buchanan et George Wilson montrent également leur classe par le type de vêtements qu'ils portent : Tom porte des costumes et des cravates et Wilson des vêtements moins à la mode. Dans les années 1920, de nombreuses personnes portaient des bijoux fantaisie et d'autres accessoires exagérés qui témoignent également de leur statut. Les vêtements portés par les personnages dans le livre permettent aux lecteurs de se faire une idée du type de personnes qu'ils sont. Par exemple, la cravate en argent de Gatsby montre qu'il est riche, mais peut-être pas à la mode. La mode peut être le signe d'une grande richesse dans la classe supérieure ou d'un manque d'argent dans la classe inférieure.

La mode masculine n'était pas aussi populaire que la mode féminine, mais la mode des années 1920 a beaucoup contribué à Gatsby Le Maginfique.