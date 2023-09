Cuisine : Écotable, un nouveau label pour les restaurants éco-responsables

Reprenant le système des étoiles du Guide Michelin, le label Ecotable classe à son tour les tables en fonction de leur démarche éco-responsable.

Lancé officiellement ce lundi soir à Paris, le dernier né des labels gastronomiques s’appelle Écotable et référence les tables éco-responsables. Comme sur le Guide Michelin, un système de note sera mis en place suivant le niveau d’engagement des restaurateurs. Le dernier arrivé se veut global et va s’attacher à faciliter les démarches consciencieuses avec faible empreinte carbone. Il permettra en plus de mettre en relation restaurateurs et prestataires : agriculteurs, sociétés de recyclage, spécialistes en traitement des biodéchets…

Pour y prétendre - déjà dix restaurants parisiens sont répertoriés - il faut se soumettre à un questionnaire en ligne auquel s’ajoutera un entretien. Quelques critères doivent être strictement respectés et il est souhaitable de faire des travaux de rénovation de cuisine de qualité énergétique :



- 15% des produits doivent être issus d’une agriculture bio et/ou locale ;

- le tri sélectif doit être systématique ;

- les œufs de poule élevés en cage doivent être bannis ;

- la carte doit changer en fonction des saisons ;

- le menu doit comporter au moins un plat végétarien ;

- le gaspillage doit être limité en proposant des doggy bags ;

- les agrumes cuisinés ne doivent pas être traités ;

- il n’y a pas à la carte d’espèces menacées…



Selon les critères qu’il remplit, le restaurant se verra décerner l’un des trois niveaux : un, deux ou trois Écotable.

En sus, l’association Écotable décernera aussi des badges spécifiques :



- VEGG, 100% Veggie

- VEG, 100% Vegan

- BIO, Biologique

- F, Flexitarien

- WB, Wanna bio

- L, Locavore

- Z, Zéro-déchet

- TF, Tupper friendly

- O, Ocean Friendly